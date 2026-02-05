В Госдуме предложили передавать приютам деньги со штрафов за жестокость к животным

Фото: depositphotos/apid

Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" выступили с инициативой изменить порядок использования штрафов за жестокое обращение с животными. Соответствующее обращение было направлено на имя министра финансов России Антона Силуанов, передает ТАСС.

Авторы инициативы подчеркивают, что хотя закон предусматривает административную и уголовную ответственность за жестокость к животным, все денежные взыскания от таких штрафов поступают в бюджеты общего назначения. В то же время приюты для животных по всей стране сталкиваются с хроническим недостатком финансирования.

В связи с этим депутаты предлагают закрепить целевой характер этих штрафов. Все средства, собранные с нарушителей, они предлагают направлять непосредственно на поддержку приютов.

По их мнению, такое решение позволит улучшить условия содержания животных, повысить качество ветеринарного обслуживания и развивать инфраструктуру приютов. Кроме того, это поможет снизить социальную напряженность, связанную с нехваткой мест для бездомных животных.

Ранее СМИ сообщили, что правительство РФ одобрило законопроект, предусматривающий возможность конфискации домашних животных у владельцев в случае жестокого обращения. При этом там отметили, что он требует серьезной правовой доработки.

Кабмин обратил внимание на то, что домашние животные с точки зрения российского законодательства относятся к имуществу. Отсюда следует, что их изъятие возможно только при наличии установленного правонарушения.