Фото: Москва 24/Никита Симонов

Временные ограничения сняты в аэропортах Домодедово и Жуковский. Об этом сообщили в Росавиации.

Воздушные гавани принимают и выпускают самолеты.

Они ограничивали обслуживание рейсов в пятницу, 6 февраля. Отмечалось, что данные меры были необходимы, чтобы обеспечить безопасность полетов.

Ранее аэропорт Шереметьево заключил договор, чтобы установить систему обнаружения и подавления БПЛА. Она необходима, например, для повышения эффективности обнаружения и подавления беспилотников в зоне транспортной безопасности воздушной гавани и на подступах к ней на расстоянии до 3 тысяч метров.

Договор заключен с единственным участником закупки, стоимость заказа составила 781,3 миллиона рублей. Пункты соглашения должны быть исполнены до 2–28 февраля 2030 года.

