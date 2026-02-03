Внуково и Шереметьево приняли допмеры для пресечения побега животных из переносок

Фото: Агентство "Москва"/Артур Новосильцев

Аэропорты Внуково и Шереметьево приняли дополнительные меры для предотвращения побегов домашних животных из переносок при обработке багажа и наземном обслуживании. Об этом сообщили Агентству "Москва" в пресс-службах воздушных гаваней.

Решения реализованы в рамках исполнения поручения Росавиации, выданного после роста подобных инцидентов в 2025 году.

Во Внуково мероприятия выполнила обслуживающая компания ООО "Ю-Ти-Джи Внуково". Как уточнили в аэропорту, был усилен контроль за соблюдением федерального законодательства, рекомендаций Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) и внутренних регламентов при перевозке животных в багажных отсеках самолетов.

Особое внимание уделено проверке состояния контейнеров, клеток и переносок, а также надежности их запирающих элементов на всех этапах обработки груза категории Animal Vivant in Hold (AVIH).

Кроме того, в нормативные документы включены дополнительные меры по фиксации створок переносок, чтобы снизить риск самопроизвольного открытия. Процедуры обслуживания животных подробно прописаны и охватывают как приемку к перевозке, так и выгрузку из багажного отсека.

Для сотрудников, задействованных в этих процессах, проведены внеплановые инструктажи, а в рамках системы управления безопасностью полетов внесены корректирующие изменения.

В аэропорту Шереметьево также сообщили о выполнении поручения Росавиации. В воздушной гавани подчеркнули, что необходимые меры приняты, а отчет о проделанной работе направлен в Федеральное агентство воздушного транспорта.

Ранее зоопсихолог рассказал, как правильно подготовить питомца к путешествиям. По словам специалиста, незадолго до поездки необходимо посетить ветеринара и осмотреть животное.

Также важно собрать небольшой набор лекарств, который может понадобиться. В него обычно входят – средства от боли, антисептики, перевязочные материалы, антигистаминные препараты на случай укусов насекомых или аллергии, а также средства для обработки порезов. Кроме того, следует приучить питомца к долгим переездам в переноске при помощи домашних тренировок.