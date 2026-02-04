Форма поиска по сайту

04 февраля, 16:19

Культура

Умерла заслуженная артистка России Ольга Чиповская

Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко

Заслуженная артистка России Ольга Чиповская умерла на 68-м году жизни. Об этом сообщила пресс-служба Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова.

Там ее назвали мощной, разнообразной, острохарактерной и трагической личностью, а также одной из самых ярких актрис своего поколения.

Театр выразил соболезнования семье, близким, друзьям, коллегам и зрителям артистки, уточнив, что о дате и времени прощания сообщит позднее.

Чиповская родилась 12 июля 1958 года. В 1980-м она окончила Театральное училище имени Бориса Щукина. В том же году артистка пришла в Театр Вахтангова.

Ее дебютом стала роль Соланж в спектакле "Лето в Ноане". Кроме того, она представала перед зрителями в образе Адельмы в "Принцессе Турандот", Мими в "Три возраста Казановы", Габриэль в "Старинных русских водевилях", Веселкиной в "Варваре", Абигайль в "Стакане воды", Фаншетты в "Два часа в Париже с одним антрактом", Манюшки в "Зойкиной квартире" и других.

Роли Чиповской в репертуаре Театра Вахтангова были разнообразными. Она выходила на сцену в качестве колоритной и дерзкой цыганки Хаси в "Улыбнись нам, Господи", мощной и непреклонной Марьи Дмитриевной Ахросимовой в "Войне и мире", прагматичной, наивной и восторженной Долли де Фриз в спектакле "Театр".

В 2021 году Чиповская удостоилась медали ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.

