26 января, 10:30

Общество

Умерла актриса сериала "Кулагин и партнеры" Вероника Ганич

Фото: Legion-Media.com/PhotoXPress.ru/Борис Кремер

Актриса, ведущая каналов НТВ и "Россия" Вероника Ганич умерла в возрасте 59 лет, сообщила специалист по PR-сопровождению ресторанов Юлия Енькова в телеграм-канале.

Она отметила, что Ганич в прямом смысле расширяла ресторанную географию страны. По ее словам, актриса стала экспертом в кулинарии, а затем создала собственный проект "География на вкус" – гастрономическо-туристические гиды по городам России.

Енькова охарактеризовала Ганич как лучезарного, искреннего, интеллигентного и очень теплого по энергетике, при этом мегадеятельного человека, подчеркнув, что та была не просто журналистом, а настоящим другом, который лично посещал все объекты при подготовке каждого гида.

"Нет слов! Светлая память..." – поделилась Енькова.

Команда проекта "География на вкус" также отреагировала на смерть Ганич, заявив, что подбирать слова "невозможно трудно".

"Наша Ника – всегда жизнерадостная и энергичная. Внимательная к людям и щедрая на поддержку и участие. Рядом с ней всегда было ощущение, что мы живем самую лучшую и яркую жизнь – здесь и сейчас", – говорится в некрологе.

По их словам, она вдохновляла двигаться вперед и познавать новое, умела видеть прекрасное в деталях. С ней хотелось "успевать за жизнью", выбирать лучшее в еде, путешествиях и в себе.

"Для нас она была больше чем коллега. Она была нашей звездой. Нам бесконечно жаль и очень больно от этой чудовищной потери", – отмечается в сообщении.

Ганич родилась в 1966 году. В 1987-м окончила Высшее театральное училище имени Б. В. Щукина. Играла в телесериале "Кулагин и партнеры". Работала на телеканалах "Россия 1" и НТВ. Кроме того, Ганич была членом гильдии шеф-поваров. Она являлась экспертом в теме гастрономии. Ганич вела программы "Кушайте на здоровье»" и "Универсальный повар", выпускала книги с рецептами.

