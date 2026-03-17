17 марта, 17:55

Технологии

Жители Петербурга могут столкнуться с отключением мобильного интернета

Фото: depositphotos/VadymPastukh

Жителей Санкт-Петербурга предупредили о возможном отключении мобильного интернета. Об этом сообщил городской комитет по информатизации и связи в MAX.

Уточняется, что меры могут быть приняты в целях безопасности. Для связи комитет рекомендовал использовать городской Wi-Fi. Доступ к нему предоставляться через авторизацию с помощью мобильного телефона.

Ранее ограничения на мобильную связь начали действовать в центре Москвы. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пояснил, что они будут сохраняться до тех пор, пока это будет нужно для защиты граждан.

При этом представитель Кремля также указал на необходимость решения проблем, с которыми на фоне данных мер столкнулся бизнес. Заняться этим должны профильные ведомства, подчеркнул он.

В условиях перебоев связи в столице вновь стали популярны рации, пейджеры и стационарные телефоны. Их продажи выросли на 27, 73 и 25% соответственно. Помимо этого, рекордно выросли продажи бумажных карт – на 170%. Продажи складных карт, в свою очередь, увеличились на 70%, а карт столицы – на 20%.

технологиирегионы

