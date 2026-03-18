Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
18 марта, 10:36

Происшествия

Две девочки пострадали в результате атаки БПЛА в Адыгее

Фото: depositphotos/sudok1

Две девочки получили осколочные ранения в результате украинской атаки БПЛА на Тахтамукайский район Адыгеи. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на телеграм-канал главы республики Мурата Кумпилова.

Пострадавших госпитализировали в ЦРБ, угрозы для их жизни нет. Одна девочка будет отпущена домой 18 марта, другая останется в больнице для наблюдения.

Кумпилов пожелал детям скорейшего выздоровления.

Дежурные средства ПВО уничтожили 85 беспилотников над регионами России в ночь на 18 марта. При этом 42 БПЛА ликвидировали в Краснодарском крае, еще по пять беспилотников сбили в Брянской области и Крыму, четыре дрона – в Адыгее. Кроме того, БПЛА были перехвачены в Ленинградской, Астраханской, Воронежской, Калужской, Смоленской областях и Ставропольском крае. А также над акваторией Черного моря и над Азовским морем.

В результате атаки в Краснодаре погиб один мирный житель. Дроны ударили по многоквартирным жилым домам. Всего повреждены три дома, в одном из них в квартире произошел пожар.

Читайте также


происшествиярегионы

Главное

Чем опасны клещи Хиаломма?

Хиаломма ведет себя агрессивно

Убежать от такого спринтера сложно

Читать
закрыть

Почему москвичи полюбили кафе при храмах?

Тренд связан с тем, что подобные кафе стали активно замечать в СМИ

В таких пространствах работают дизайнеры и художники, создавая места, куда хочется приходить

Читать
закрыть

Как закон о регулировании ИИ отразится на пользователях?

Мера кардинально изменит правила игры на рынке нейросетей

Создаются условия, при которых глобальным игрокам будет сложно работать в России легально

Читать
закрыть

Что известно о предложении направлять не желающих рожать женщин к психологу?

Минздрав предложил ввести репродуктивную диспансеризацию

Если женщина не хочет детей, специалист поможет разобраться и вывести на другие психологические моменты

Читать
закрыть

Почему мужчины жалуются на жизнь на первом свидании?

Нагрузка из-за неопределенности в современном мире заставляет мужчин испытывать дискомфорт

Мужчины стали более чувствительными: они могут говорить о том, что их беспокоит, открыто

Читать
закрыть

Как выстроить удаленную работу в условиях ограничений интернета?

Следует оценить ресурсы: в частности, посмотреть остатки мобильного трафика

Если сбой затягивается, надо письменно уведомить работодателя

Читать
закрыть

Как открытие нового подтипа рака изменит лечение пациентов?

Открытие позволяет искать новые пути улучшения лечения

Специалисты смогут выделить подгруппу больных с неблагоприятным прогнозом

Читать
закрыть

Могут ли запретить "обвинительные" публикации в СМИ?

В Кремле пока нет позиции по этому вопросу

В Госдуме призывают перестать придумывать новые запреты для журналистов

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика