Две девочки пострадали в результате атаки БПЛА в Адыгее

Две девочки получили осколочные ранения в результате украинской атаки БПЛА на Тахтамукайский район Адыгеи. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на телеграм-канал главы республики Мурата Кумпилова.

Пострадавших госпитализировали в ЦРБ, угрозы для их жизни нет. Одна девочка будет отпущена домой 18 марта, другая останется в больнице для наблюдения.

Кумпилов пожелал детям скорейшего выздоровления.

Дежурные средства ПВО уничтожили 85 беспилотников над регионами России в ночь на 18 марта. При этом 42 БПЛА ликвидировали в Краснодарском крае, еще по пять беспилотников сбили в Брянской области и Крыму, четыре дрона – в Адыгее. Кроме того, БПЛА были перехвачены в Ленинградской, Астраханской, Воронежской, Калужской, Смоленской областях и Ставропольском крае. А также над акваторией Черного моря и над Азовским морем.

В результате атаки в Краснодаре погиб один мирный житель. Дроны ударили по многоквартирным жилым домам. Всего повреждены три дома, в одном из них в квартире произошел пожар.