Несколько домов и почти 20 машин повреждены в Краснодаре из-за атаки БПЛА, сообщили в оперативном штабе края.

В Центральном округе обломки дрона повредили стену и остекление частного дома. На парковке одного из отелей повреждено 7 автомобилей.

Также задеты кровля многоквартирного дома и одна из квартир, разрушен балкон в Прикубанском округе после падения частей БПЛА. Примерно 10 автомобилей посекло осколками.

В оперштабе добавили, что, по предварительным данным, пострадавших нет. Сейчас по всем адресам работают специальные и экстренные службы.

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщал о гибели мирного жителя в результате атаки БПЛА. По его данным, дроны ударили по многоквартирным жилым домам в краевом центре. Всего повреждены три дома, в одном из них в квартире произошел пожар.

В ночь на 18 марта над регионами России дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 85 украинских беспилотников самолетного типа. Около половины всех дронов – 42 БПЛА – ликвидировали в Краснодарском крае.

Помимо этого, 13 воздушных целей удалось перехватить над акваторией Черного моря, еще шесть – над Азовским морем.

