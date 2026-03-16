Собянин: сбит еще один вражеский БПЛА, летевший на Москву

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Сергей Собянин в своем канале в мессенджере МАХ сообщил о перехвате еще одного украинского беспилотника. Дрон стал 170-м, запущенным в сторону Москвы.

На место падения обломков БПЛА были направлены специалистов экспертных служб, уточнил мэр города.

О начале массированной атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на мегаполис градоначальник объявил утром в субботу, 14 марта. В первый раз удары пытались нанести два летательных аппарата.

Ликвидацию всех БПЛА выполняли системы противовоздушной обороны. Собянин оценил усилия, выразив особую благодарность за профессиональную и самоотверженную работу ПВО.

В связи с налетами дронов в воздушном пространстве столичного региона были введены ограничения, что повлекло частичную приостановку деятельности аэропортов Домодедово, Жуковский, Шереметьево и Внуково. Авиагавани стали осуществлять прием и отправку рейсов по согласованию с соответствующими органами.