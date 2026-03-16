Собянин: силы ПВО уничтожили еще два БПЛА на подлете к Москве

Сергей Собянин сообщил об уничтожении еще двух украинских беспилотников, направлявшихся в сторону Москвы. Пост об этом мэр опубликовал в своем канале в МАХ.

К сбитию дронов были привлечены силы противовоздушной обороны (ПВО), уточнил градоначальник, добавив, что на месте падения обломков БПЛА уже работают сотрудники экстренных служб.

Массированная атака Вооруженных сил Украины (ВСУ) на мегаполис началась утром в субботу, 14 марта. Согласно актуальным данным, количество запущенных и сбитых летательных аппаратов составило 159.

В связи с ситуацией столичные аэропорты Внуково, Домодедово, Шереметьево и Жуковский несколько раз объявляли о частичной приостановке деятельности. Спустя время авиагавани возобновляли работу по выпуску и приему гражданских самолетов по согласованию с соответствующими органами. Сейчас все ограничения сняты.