16 марта, 08:54Транспорт
Ограничения сняты в четырех столичных аэропортах
В столичных аэропортах Внуково, Домодедово, Жуковский и Шереметьево сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщила пресс-служба Росавиации в телеграм-канале.
"Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов", – указано в сообщении.
Меры были введены на фоне атаки беспилотников на столичный регион, которая началась в субботу, 14 марта. Согласно актуальным данным, количество запущенных и сбитых летательных аппаратов составило 159.
Из-за этого Внуково, Домодедово, Жуковский и Шереметьево несколько раз объявляли о частичной приостановке деятельности. Спустя время авиагавани возобновляли работу по выпуску и приему гражданских самолетов по согласованию с соответствующими органами.