Более 150 творческих учреждений для юных талантов открыто в Москве

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

Для юных москвичей работает 151 творческое образовательное учреждение, подведомственное департаменту культуры города. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

Руководитель департамента культуры Алексей Фурсин рассказал, что творческие ребята могут заниматься не только в школах искусств. У них есть возможность обучаться в колледжах и Институте музыки имени Шнитке. А гранты компенсируют до 100% стоимости обучения в профильных вузах.

Приемная кампания в московских школах искусств проходит до 15 мая. Поступить могут дети от 6,5 года.

Школы предлагают свыше 40 направлений. Это в том числе хореография, музыка, цирковое искусство и даже компьютерная графика. С этого года появился музыкальный инжиниринг – создание музыки с помощью специальных программ.

С 18 мая по 15 июня поступающим предстоит пройти творческие испытания. Их будет оценивать приемная комиссия, которая определит, на какую программу кандидату лучше поступить – общеразвивающую или предпрофессиональную. Дети должны будут показать свое чувство ритма, музыкальный слух, память, артикуляцию. Для этого их могут попросить спеть песню или прохлопать ритм.

Результаты творческих испытаний станут известны 16 июня. Их направят родителям и детям вместе с рекомендациями.

Школы искусств являются первой ступенью в системе подготовки творческих кадров. Их ребята посещают после занятий в обычных образовательных учреждениях. В среднем они обучаются там 5–8 лет по 14 часов в неделю. После выпуска можно поступить в профильный колледж или вуз.

В таких учебных заведениях работают свыше 7,2 тысячи педагогов. Это в том числе народные артисты России, заслуженные работники культуры, победители конкурсов и фестивалей. Они устраивают концерты и мастер-классы.

Любители музыки могут выбрать любой музыкальный инструмент, например орган, арфу, гусли, скрипку, электрогитару, ударные. Обучение позволяет стать участником дуэтов, трио, квартетов, оркестров, ансамблей. В прошлом году около 50 молодых людей начали работать по специальности после выпуска из творческих колледжей.

Например, выпускник колледжа музыкально-театрального искусства имени Г. П. Вишневской Тихон Вороной теперь является артистом хора в Московском академическом камерном хоре под управлением В. Н. Минина. Он отметил, что в творческой сфере очень важно любить свое дело.

По мнению артиста, всем людям важно иногда мыслить творчески, чтобы рассматривать вещи под разным углом. В этом и помогает дополнительное творческое образование.

Могут юные горожане также заняться живописью, фотографией, архитектурой и дизайном. Это возможно в детских школах искусств и художественных школах. После обучение продолжают, например, в колледже музыкально-театрального искусства имени Г. П. Вишневской (КМТИ).

Выпускница художественного отделения Зоя Рыбкина рассказала, что всегда хотела обучаться на художника именно в этом образовательном учреждении. Она отметила, что учеба там очень интересная и насыщенная. Студенты выполняют творческие задания, посещают выставки, участвуют в конкурсах.

Школы искусств позволяют обучиться разным направлениям хореографии и цирковому искусству. Выпускники Московского государственного хореографического училища имени Л. М. Лавровского теперь являются артистами Большого театра, Театра балета классического танца La Classique, Государственного академического театра классического балета и других.

Бывшая студентка Московского государственного училища имени Л. М. Лавровского Клавдия Зайцева сейчас участвует в молодежной программе Большого театра под руководством Махара Вазиева. По ее мнению, творческое обучение необходимо даже в том случае, если человек не планирует строить карьеру в этой области. Это развивает личность и помогает раскрыть свои внутренние таланты.

Чтобы обучение было максимально комфортным, столичные школы искусств регулярно получают новейшее оборудование. Во многих из них можно найти интерактивные доски, компьютеры, VR-очки, современные фотоаппараты и многое другое.

В рамках проекта мэра Москвы "Искусство – детям" в декабре 2024 года была модернизирована детская музыкальная школа № 4. Специалисты обновили классы и разместили там новую мебель. Появились современные музыкальные инструменты и информационные указатели.

Кроме того, в школу поставили свыше 280 единиц оборудования. Это акустические системы, микшерные пульты, компьютерная техника, микрофоны. Там же теперь есть более 800 единиц новой мебели, в том числе столы, диваны, шкафы, мольберты. Закуплено и свыше 170 самых разных музыкальных инструментов.

А в прошлом году отремонтирована детская музыкальная школа имени А. К. Лядова. Теперь там есть концертный зал, который может вмещать 88 человек одновременно. Там же обустроили комнаты для хореографии и новые классы. А всего в 2025-м в Москве модернизировали более 30 творческих учебных заведений.

Учащиеся школ выступают как в России, так и в других странах мира. В 2025 году это было около 15 тысяч мероприятий – выставки, концерты, мастер-классы. В них участвовали свыше 55 тысяч ребят.

В прошлом учебном году ими было получено более 30 тысяч наград. Дети получили их на творческих конкурсах в России, Испании, США, Германии, Китае, Грузии, Франции, Нидерландах и других странах.

Город активно помогает развивать новые таланты. С 2015 года одаренные ребята получают премии мэра Москвы в сфере культуры и искусства. Конкурс включает 34 номинации в самых разных сферах. В этом году в финал вышли 165 кандидатов. Из них – 55 коллективов, а остальные выступают сольно.

Также в 2025-м появились гранты мэра Москвы, которые позволяют компенсировать до 100% стоимости обучения в творческих вузах. Получить их могут горожане, которые успешно окончили колледжи искусств или получили среднее общее образование, параллельно обучаясь в школе искусств.

Поощрительные гранты получают и сами образовательные учреждения. Каждый год есть победители в четырех номинациях: детская школа искусств, детская художественная школа, детская музыкальная школа и структурные подразделения при колледжах и вузах. Полученные средства они могут направить на поддержку педагогов, новое оборудование или проведение творческих мероприятий.

