Движение транспорта ограничат на ряде улиц Москвы из-за полумарафона

24 апреля, 17:01

Культура

Большой театр объявил набор солистов-вокалистов в Молодежную оперную программу

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Государственный академический Большой театр России объявил дополнительный набор в Молодежную оперную программу (МОП), сообщили в пресс-службе культурного учреждения.

"К участию в конкурсных прослушиваниях допускаются лица, родившиеся не ранее 1996 года и не позднее 2006-го, имеющие высшее (законченное или незаконченное) профильное музыкальное образование", – указано в публикации.

Прием заявок начинается 24 апреля на сайте bolshoi.ru. Заявка оформляется в виде анкеты, которую необходимо отправить организатору. За два календарных дня до даты прослушивания в каждом городе прием заявок прекращается, однако крайний срок подачи заявок для прослушиваний в Москве – пять календарных дней.

Ранее театр "Школа драматического искусства" представил весеннюю афишу. Все желающие могут посетить постановки "Идеальный муж" (1 и 3 мая, 10 июня), "Белые ночи" (24 апреля, 16 мая и 9 июня) и "Строитель Сольнес" (29 апреля, 17 мая и 2 июня).

Читайте также


Что будет с ценами на услуги такси в 2026 году?

Поездки могут подорожать почти на треть к концу 2026 года

На подорожание услуг влияет новое законодательство и дефицит водителей

Читать
закрыть

Почему в мире существенно падает рождаемость?

Главный фактор – неполное замещение поколений

Демографический кризис проявляется и в уменьшении количества зарегистрированных браков

Читать
закрыть

Как РФ отреагирует на возможное размещение ядерного оружия в Финляндии?

Песков отметил: это решение может осложнить отношения между странами

Эксперты уверены: военные РФ будут вынуждены уделить этому пристальное внимание

Читать
закрыть

Как провести выходные 25 и 26 апреля в Москве?

Любители бега встретятся 25 и 26 апреля в рамках Московского полумарафона

Если хочется побывать на природе, можно отправиться в столичные парки

Читать
закрыть

Как подготовиться к длительному забегу?

Разминка длительностью 15–20 минут крайне важна перед долгими соревнованиями

В качестве обуви обязательно должны быть беговые кроссовки

Читать
закрыть

Какие домашние устройства помогут аллергикам в сезон цветения?

Одним из самых эффективных домашних решений остаются очистители воздуха

Важна уборка помещения пылесосом

Читать
закрыть

Почему российские мужчины уходят в декрет?

Это связано с тем, что у мамы более развивающаяся карьера или высокая зарплата

В обществе нормально реагируют на то, что отец идет в декрет

Читать
закрыть

Как сделать ссоры полезными для отношений?

Через проявление гнева люди могут выстроить глубокую эмоциональную связь

Помогают ситуации, где партнеры обсуждают проблему, говоря без попыток унижения

Читать
закрыть

