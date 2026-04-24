Большой театр объявил набор солистов-вокалистов в Молодежную оперную программу

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Государственный академический Большой театр России объявил дополнительный набор в Молодежную оперную программу (МОП), сообщили в пресс-службе культурного учреждения.

"К участию в конкурсных прослушиваниях допускаются лица, родившиеся не ранее 1996 года и не позднее 2006-го, имеющие высшее (законченное или незаконченное) профильное музыкальное образование", – указано в публикации.

Прием заявок начинается 24 апреля на сайте bolshoi.ru. Заявка оформляется в виде анкеты, которую необходимо отправить организатору. За два календарных дня до даты прослушивания в каждом городе прием заявок прекращается, однако крайний срок подачи заявок для прослушиваний в Москве – пять календарных дней.

