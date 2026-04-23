"Мосбилет" представил весенний репертуар театра "Школа драматического искусства"

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"

В театре "Школа драматического искусства" представили весеннюю афишу. В программе – классические произведения, современные постановки и экспериментальные спектакли. Об этом сообщили на сайте мэра и правительства столицы.

Все билеты доступны через сервис "Мосбилет".

"Идеальный муж" – 1 и 3 мая, 10 июня, 16+

Действие разворачивается в Лондоне конца XIX века, где за фасадом идеальной семьи скрываются опасные тайны. Появление загадочной миссис Чивли угрожает разрушить не только личное счастье, но и политическую карьеру главного героя сэра Роберта Чилтерна. Постановка дополнена оригинальной музыкой и поэтическими текстами на основе произведений Оскара Уайльда.

"Белые ночи" – 24 апреля, 16 мая, 9 июня, 12+

Спектакль основан на повести Ф. М. Достоевского и переосмысляет классическую историю через современный театральный язык. В центре сюжета – встреча двух людей – Мечтателя и Настеньки, которая становится эмоциональным переломом в их жизни. Петербург в постановке выступает не просто декорацией, а живым пространством чувств и ожиданий.

"Строитель Сольнес" – 29 апреля, 17 мая, 2 июня, 16+

Философская драма Генрика Ибсена раскрывает внутренний конфликт художника, стремящегося к величию. Герой сталкивается с собственными страхами, амбициями и пределами человеческих возможностей. Постановка поднимает вопрос о цене творчества и личной ответственности.

"Душечка" – 30 апреля, 30 мая, 11 июня, 16+

Спектакль по рассказу А. П. Чехова рассказывает об Оленьке Племянниковой, чья жизнь полностью зависит от чувств к окружающим. Героиня не имеет собственного мнения и постоянно растворяется в отношениях. Постановка поднимает вопрос о самодостаточности и личной свободе.

"Чехов в 3D" – 2 мая, 16+

Вечер объединяет несколько пьес-шуток А. П. Чехова и монолог "О вреде табака". В центре внимания – отношения между мужчинами и женщинами в разных комедийных ситуациях. Постановка предлагает легкий, но ироничный взгляд на человеческие слабости.

"Безымянная звезда" – 5 и 31 мая, 30 июня, 16+

История рассказывает о встрече провинциального учителя и загадочной незнакомки по имени Мона. Их внезапное чувство сталкивается с реальностью, где счастье оказывается невозможным. Постановка поднимает тему выбора между мечтой и жизненными обстоятельствами.

"Черный монах" – 12 и 14 мая, 16+

Спектакль основан на повести А. П. Чехова и исследует границу между гениальностью и безумием. Главный герой оказывается втянут в философский спор с собственным сознанием. Постановка оставляет зрителю пространство для личных интерпретаций.

"Гроза. Апокриф" – 13 мая, 16+

Новая версия классической драмы А. Н. Островского предлагает посмотреть на главную героиню Катерину и тех, кто ее окружает, под другим углом. Постановка показывает их не как символы, а как живых людей с внутренними конфликтами. В центре – попытка услышать то, что остается за текстом оригинала.

"Эва скучает без путешествий" – 19 и 21 мая, 17 и 27 июня, 16+

Главная героиня Эва живет в идеально выстроенном мире, где все подчинено привычному распорядку. Однако внезапная встреча с новой соседкой Флорой разрушает ее стабильность. Постановка показывает, как внешние изменения могут привести к внутреннему перелому.

Ранее "Мосбилет" подготовил новые промокоды на билеты в честь своего дня рождения. Например, скидка в 20% действует на апрельские и майские постановки в Московском драматическом театре "Человек".

Кроме того, со скидкой в 20% можно приобрести билеты на выставки в музее-заповеднике "Коломенское". Промокоды доступны также для посещения Галереи Ильи Глазунова и Музея сословий России.

