Движение транспорта ограничат на ряде улиц Москвы из-за полумарафона

23 апреля, 19:49

Происшествия

Автомобиль сбил двух пешеходов на Алтуфьевском шоссе в Москве

Видео: MAX/Baza

Автомобиль каршеринга сбил двух пешеходов в районе дома 31 на Алтуфьевском шоссе, сообщила пресс-служба Госавтоинспекции Москвы.

По предварительной информации, водитель проигнорировал требования инспекторов ГАИ остановиться и продолжил движение, пытаясь скрыться. Полицейские начали преследование, в ходе которого нарушитель не справился с управлением, наехал на препятствие, а затем на пешеходов.

Пострадавшие госпитализированы. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства ДТП. Водитель и пассажир каршеринга задержаны и доставлены в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Между тем СМИ сообщали, что в аварии травмы получили три человека. У двоих якобы диагностировали травмы головы, еще у одного – колото-резаную рану. По словам журналистов, находящиеся в салоне авто были без водительских прав, а в транспортное средство они попали с помощью чужого аккаунта.

Ранее на Базовской улице в районе дома 19 автобус сбил пешехода. Мужчина переходил дорогу в неположенном месте. От полученных травм он скончался. На месте ЧП работала оперативно-следственная группа, обстоятельства инцидента предстоит выяснить сотрудникам Госавтоинспекции.

В Москве задержали водителя внедорожника, сбившего шлагбаум

Читайте также


Главное

Как РФ отреагирует на возможное размещение ядерного оружия в Финляндии?

Песков отметил: это решение может осложнить отношения между странами

Эксперты уверены: военные РФ будут вынуждены уделить этому пристальное внимание

Читать
закрыть

Как провести выходные 25 и 26 апреля в Москве?

Любители бега встретятся 25 и 26 апреля в рамках Московского полумарафона

Если хочется побывать на природе, можно отправиться в столичные парки

Читать
закрыть

Как подготовиться к длительному забегу?

Разминка длительностью 15–20 минут крайне важна перед долгими соревнованиями

В качестве обуви обязательно должны быть беговые кроссовки

Читать
закрыть

Какие домашние устройства помогут аллергикам в сезон цветения?

Одним из самых эффективных домашних решений остаются очистители воздуха

Важна уборка помещения пылесосом

Читать
закрыть

Почему российские мужчины уходят в декрет?

Это связано с тем, что у мамы более развивающаяся карьера или высокая зарплата

В обществе нормально реагируют на то, что отец идет в декрет

Читать
закрыть

Как сделать ссоры полезными для отношений?

Через проявление гнева люди могут выстроить глубокую эмоциональную связь

Помогают ситуации, где партнеры обсуждают проблему, говоря без попыток унижения

Читать
закрыть

Почему россияне полюбили дофаминовый интерьер?

Эксперты уверены: это способ уйти от проблем в пространство, где становится легче

Современный интерьер зачастую становится отражением личности владельца

Читать
закрыть

Ждать ли скидок на автомобили в 2026 году?

Цены могут кратковременно снизиться на импортируемые машины при укреплении рубля

Однако это коснется главным образом параллельного импорта

Читать
закрыть

