Автомобиль сбил двух пешеходов на Алтуфьевском шоссе в Москве

Автомобиль каршеринга сбил двух пешеходов в районе дома 31 на Алтуфьевском шоссе, сообщила пресс-служба Госавтоинспекции Москвы.

По предварительной информации, водитель проигнорировал требования инспекторов ГАИ остановиться и продолжил движение, пытаясь скрыться. Полицейские начали преследование, в ходе которого нарушитель не справился с управлением, наехал на препятствие, а затем на пешеходов.

Пострадавшие госпитализированы. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства ДТП. Водитель и пассажир каршеринга задержаны и доставлены в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Между тем СМИ сообщали, что в аварии травмы получили три человека. У двоих якобы диагностировали травмы головы, еще у одного – колото-резаную рану. По словам журналистов, находящиеся в салоне авто были без водительских прав, а в транспортное средство они попали с помощью чужого аккаунта.

Ранее на Базовской улице в районе дома 19 автобус сбил пешехода. Мужчина переходил дорогу в неположенном месте. От полученных травм он скончался. На месте ЧП работала оперативно-следственная группа, обстоятельства инцидента предстоит выяснить сотрудникам Госавтоинспекции.