Ynet: Нетаньяху заявил, что Израиль не выведет войска из Ливана

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил президенту США Дональду Трампу, что его страна не будет выводить войска из Ливана и не считает себя обязанной выполнять "ливанскую оговорку" в соглашении Вашингтона с Тегераном. Об этом сообщил портал Ynet со ссылкой на израильские источники.

По данным СМИ, Нетаньяху "ясно дал понять", что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) останется на занимаемых ею позициях в Ливане и продолжит действовать против угрозы со стороны шиитского движения "Хезболла", включая "уничтожение террористической инфраструктуры и реагирование на любые нападения на Израиль".

14 июня ЦАХАЛ атаковала объекты "Хезболлах" в пригороде Бейрута в ответ на ливанские удары. В результате погиб один из командиров шиитского движения.

Случившееся раскритиковал Трамп. Глава Белого дома сказал, что израильская армия не должна была атаковать Ливан в преддверии подписания сделки между США и Ираном.

После интенсивных переговоров Вашингтон и Тегеран достигли мирного соглашения и объявили о немедленном и постоянном прекращении огня на всех направлениях, включая Ливан.