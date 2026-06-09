Трамп пригрозил оставить Нетаньяху один на один с Ираном

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Президент США Дональд Трамп пригрозил израильскому премьеру Биньямину Нетаньяху отказом в помощи при новых обстрелах Ирана. Об этом американский лидер сообщил изданию N12.

"Я сказал Биби (Нетаньяху. – Прим. ред.), что ему лучше быть очень осторожным в своих действиях, потому что очень скоро он может остаться один против Ирана", – заявил Трамп.

Глава Белого дома рассказал, что пять стран – посредников между Вашингтоном и Тегераном попросили его оказать давление на премьера Израиля. По словам Трампа, ему удалось уменьшить масштаб недавней атаки Израиля по Ирану.

8 июня Иран нанес ракетные удары по Израилю в ответ на очередные обстрелы Ливана Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ). Затем израильские истребители атаковали военные объекты Тегерана.

В частности, ЦАХАЛ атаковала нефтехимический комплекс в городе Бендер-Махшехр на юго-западе Ирана. По данным израильской армии, ВВС нанесли удары по нескольким целям на данном предприятии.

Посольство РФ рекомендовало россиянам воздержаться от посещения Израиля до прояснения ситуации в государстве. Российская дипмиссия не располагает сведениями о гражданах РФ, которые могли бы пострадать в Израиле от ракетных ударов Ирана.