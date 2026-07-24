Сергей Собянин сообщил о планах создания индустриального парка "Амурская"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Индустриальный парк "Амурская" появится в Москве в рамках программы стимулирования создания мест приложения труда. Об этом рассказал Сергей Собянин в своем канале в MAX.

Данная программа, по словам мэра, была запущена в 2019 году, чтобы привлечь застройщиков жилья к строительству промышленных, деловых, социальных, культурных и других значимых для города объектов. Она предоставляет льготы инвесторам, которые одновременно возводят дома и создают новые рабочие места.

Это, по словам мэра, способствует сбалансированной застройке новых районов и уменьшению дефицита рабочих мест в уже существующих кварталах, а также позволяет горожанам работать ближе к дому.

К настоящему моменту по программе удалось возвести 69 объектов с порядка 65 тысячами новых рабочих мест. При этом в общей сложности планируется построить свыше 300 объектов. Они дадут столице около 450 тысяч новых рабочих мест практически во всех отраслях экономики.

800 из них город получит после реализации парка "Амурская". Его площадь составит 57 тысяч квадратных метров, где смогут разместиться производственные, складские и административно-офисные помещения.

В числе других одобренных по программе проектов оказался современный многофункциональный офисный комплекс площадью более 50 тысяч "квадратов" в Южном Тушине на улице Свободы. В нем разместятся объекты торговли, общественного питания, спорта, досуга и сопутствующих услуг. Всего здесь появится 3,9 тысячи рабочих мест.

Ранее Собянин объявил о завершении строительства промышленного парка "Сенькино" в Краснопахорском районе. Проект также был реализован в рамках программы стимулирования создания мест приложения труда. В результате появилось более 2,8 тысячи современных рабочих мест, что также соответствует целям национального проекта "Кадры".