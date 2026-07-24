Мирошник назвал атаку дронов на склады Wildberries попыткой оказать давление на людей

Фото: depositphotos/stasokulov

Налет украинских беспилотников на склады компании Wildberries в Ленинградской области была направлена, в частности, на дестабилизацию общественных настроений в России. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник в своем телеграм-канале.

"Цель врага – это попытки дезорганизации снабжения гражданского населения и оказание влияния на настроения мирных жителей", – написал он.

Атака БПЛА на Ленинградскую область произошла в ночь на 24 июля. Всего по объектам гражданской инфраструктуры выпустили 59 БПЛА, их удалось сбить.

Губернатор региона Александр Дрозденко заявил, что при атаке БПЛА по складским помещениям Wildberries в деревне Новосаратовке пострадали три человека. Медики оказывают им необходимую помощь.

На время прекратили работу два логистических центра в Wildberries в Санкт-Петербурге. Они находятся в Шушарах и Утиной Заводи. Там нет пострадавших, заявили представители компании.

Кроме того, после падения осколков дронов были зафиксированы разрушения в районе Московского шоссе. Также случившееся повлияло на работу аэропорта Пулково. Авиагавань временно приостановила прием и отправку самолетов из соображений безопасности.