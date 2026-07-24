СК возбудил дело о теракте после атаки беспилотников на Ленинградскую область

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Следственный комитет России возбудил уголовное дело о террористическом акте в связи с атакой ВСУ на гражданские объекты в Ленинградской области. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

В частности, под атаку попал логистический центр во Всеволожском районе. В результате пострадали мирные жители, их точное число в настоящее время уточняется.

На месте происшествия работают следователи и криминалисты. По обнаруженным фрагментам беспилотников и другим вещественным доказательствам будут назначены судебные экспертизы.

Петренко подчеркнула, что ведомство даст уголовно-правовую оценку действиям украинских военнослужащих, которые совершили очередное преступление против мирных граждан.

Ленобласть подверглась обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) ночью 24 июля. Всего было выпущено 59 БПЛА по объектам гражданской инфраструктуры. Дроны удалось сбить, однако из-за падения фрагментов аппаратов разрушения были зафиксированы в районе Московского шоссе.

Также пострадала птицефабрика "Северная" в поселке Синявино Кировского района. Там произошло обрушение конструкции одного из складов. Кроме того, упавшие обломки БПЛА спровоцировали возгорание на складском помещении Wildberries в деревне Новосаратовке.

На фоне атак пресс-служба объединенной компании Wildberries и Russ (RWB) уточнила, что все сотрудники были заблаговременно эвакуированы. Благодаря этому на объектах в Санкт-Петербурге и Ленинградской области никто не пострадал. Организация также объявила о приостановке работы двух логистических центров в Шушарах и Уткиной Заводи на территории Петербурга.