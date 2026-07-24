Сортировочный центр Wildberries в Симферополе эвакуирован

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Сортировочный центр Wildberries в Симферополе был эвакуирован. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Отмечается, что эвакуация прошла в соответствии с требованиями безопасности.

В период с 18 по 22 июля логистические центры компании Wildberries в подмосковной Электростали, Котовске в Тамбовской области, Краснодаре и ставропольском Невинномысске подверглись атакам БПЛА, повлекшим за собой возгорания.

По данным инцидентам возбуждены уголовные дела по статье "Террористический акт". В связи с ущербом, нанесенным инфраструктуре в Краснодаре, для пострадавших предпринимателей организована работа горячей линии.