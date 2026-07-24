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24 июля, 10:22

Мэр Москвы

Собянин: более пяти километров дорог построено в Москворечье-Сабурове и Царицыне

Фото: портал мэра и правительства Москвы

С начала 2026 года в районах Москворечье-Сабурово и Царицыно завершили строительство более пяти километров улично-дорожной сети. Об этом сообщил Сергей Собянин в мессенджере MAX.

В частности, закончили прокладку дорог на участке от Каспийской улицы до 1-го Котляковского переулка. Также открыли четырехполосный путепровод над Кантемировской улицей. Он соединил Каширское шоссе и улицу Бехтерева, сократив путь на три километра.

Кроме того, через Кантемировскую улицу оборудовали три подземных перехода с лифтами и пандусами для маломобильных граждан.

"Построили участок дублера Кантемировской улицы с выездом на Пролетарский проспект в сторону Каширского шоссе", – отметил мэр Москвы.

В 2026 году на этом участке уже открылись часть Южной рокады с двумя путепроводами и путепровод-съезд с Московского скоростного диаметра в сторону Пролетарского проспекта.

Ранее Собянин проинформировал о строительстве связки между МСД и улицей Академика Королева. Работы должны завершиться в первом квартале 2027 года. На сегодняшний день готовность объекта составляет 65%.

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