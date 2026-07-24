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24 июля, 10:24

Политика

Евросоюз потребует от США объяснений по поводу новых пошлин

Фото: 123RF.com/deymos

Евросоюз намерен запросить у Вашингтона разъяснения в связи с объявлением о введении новых импортных пошлин. Об этом заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас, сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на Reuters.

По словам Каллас, решение США стало для Европы полной неожиданностью. Она напомнила, что между сторонами была заключена сделка и Евросоюз соблюдал свои обязательства.

"Поэтому несоблюдение этой сделки стало неприятным сюрпризом", – пояснила Каллас.

Ранее Вашингтон анонсировал введение пошлин против 60 стран, включая Евросоюз, под предлогом противодействия принудительному труду. Новые пошлины придут на смену 150-дневным временным пошлинам, которые действовали с 24 февраля.

Кроме того, сообщалось, что Штаты вводят импортную пошлину в размере 12,5% на российские товары. При этом для товаров, которые к моменту вступления в силу указания уже будут находиться в пути, предусмотрена отсрочка до 28 июля.

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