Ограничения на полеты введены в аэропорту Внуково

Фото: Агентство "Москва"/Пелагия Тихонова

Столичный аэропорт Внуково принимает и выпускает самолеты по согласованию с соответствующими органами. Об этом сообщает Росавиация.

Это связано с действующими в районе авиагавани временными ограничениями воздушного пространства, что необходимо для обеспечения безопасности полетов.

Пассажиров предупредили о возможных изменениях в расписании рейсов. Дополнительная информация появится на онлайн-табло аэропорта.

Тем временем Домодедово снял ограничения на полеты. Авиагавань снова принимает и выпускает воздушные суда.

Аналогичные меры в ночь на 24 июля вводили в Шереметьево. Аэропорт принимал и отправлял рейсы по согласованию. Через некоторое время ограничения были сняты.

