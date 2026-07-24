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24 июля, 14:02

Шоу-бизнес

Концерт МакSим в Павлодаре отменили из-за госпитализации певицы

Фото: ТАСС/Алексей Смагин

Певица МакSим (настоящее имя – Марина Абросимова. – Прим. ред.) сообщила, что попала в больницу после смерти отца, из-за чего ее концерт в казахстанском Павлодаре, запланированный на 25 июля, пришлось отменить. Об этом она написала на своей странице в Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ).

По словам МакSим, на фоне стресса состояние ее здоровья резко ухудшилось: певице потребовалась госпитализация, и сейчас она проходит лечение. Врачи запретили МакSим перелеты и любые выступления до полной стабилизации состояния.

"Мне искренне жаль, что мы не сможем встретиться в этот день. Спасибо каждому за понимание, поддержку и уважение к моему состоянию", – заключила певица.

Ранее музыкальный фестиваль Outline-2026 в Подмосковье отменили из соображений безопасности. Мероприятие должно было пройти с 21 по 27 июля. Планировалось, что в нем примут участие диджеи из Турции, Франции, Италии.

По словам организаторов, решение об отмене фестиваля приняла администрация Талдомского округа из-за беспилотной опасности. Они пообещали в ближайшее время объявить о возврате денег за билеты и о дальнейших действиях.

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