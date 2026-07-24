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24 июля, 14:11

Происшествия

Суд приговорил отравителя из Балашихи к пожизненному сроку

Фото: МАХ/SHOT

Мособлсуд приговорил Артема Миссюру, который обвиняется в отравлении своих близких в Балашихе, к пожизненному лишению свободы за убийство и покушение. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на инстанцию.

"Признать Миссюру Артема Михайловича виновным и назначить ему наказание в виде пожизненного лишения свободы в колонии особого режима", – говорится в сообщении.

В рамках прений сторон на таком наказании настаивала гособвинитель, которая указала на циничный и беспринципный характер совершенных преступлений.

По данным следствия, 26-летний Миссюра, имевший кредиты на сумму более 3 миллионов рублей, захотел завладеть имуществом родственников. Для этого он спланировал их отравление. Осенью 2023 года через интернет Миссюра купил сильнодействующие ядовитые вещества, а затем с января по июнь 2024 года систематически подмешивал их в еду и напитки родных.

В результате от отравлений погибли несколько человек, включая бабушку мужчины и его друга детства. Пострадали сестра, девушка и еще двое его друзей. Всего, согласно версии следствия, пострадавшими оказались 9 человек.

Кроме того, суд признал Миссюру виновным в мошенничестве. По его информации, пока его девушка была в больнице после отравления, он взял ее телефон, оформил на ее имя два кредита на сумму 574 тысячи рублей и перевел средства себе на счет.

Мужчина частично признал вину. Однако просил суд не назначать ему пожизненное.

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