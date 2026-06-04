"СтарХит" опубликовал отрывок из новой автобиографической книги МакSим

СМИ опубликовали отрывок из автобиографической книги певицы МакSим "Другая реальность. Все время по краю". В нем знаменитость рассказала, что после того, как очнулась в реанимации в 2021-м, попросила выключить аппараты. Подробности – в материале Москвы 24.

"Долго к ней шла"

Фото: legion-media.com/Persona Stars/053; instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/maksimartist

Издание "СтарХит" опубликовало отрывок из автобиографической книги певицы МакSим "Другая реальность. Все время по краю" 4 июня. В нем певица раскрыла подробности тяжелой болезни, с которой столкнулась 5 лет назад.





Марину Абросимову, известную как певица МакSим, экстренно госпитализировали летом 2021 года с пневмонией. Так как процент поражения легких был большим, артистку ввели в искусственную кому, вскоре певица пережила клиническую смерть. После нескольких месяцев лечения Марину удалось спасти. В мае на шоу Басты МакSим рассказала , что во время извлечения медицинских трубок из организма ей сломали челюсть.

В отрывке из будущей книги МакSим рассказала о забавном случае, который произошел с ней после того, как ее вывели из комы. Диссонанс звуков от медицинской аппаратуры в реанимационном отделении раздражал слух певицы.

"Эти два прибора не замолкали ни днем, ни ночью и постоянно диссонировали друг с другом, создавая такой ужасающе неприятный интервал, что у меня все внутри переворачивалось", – уточнила МакSим.

Певица добавила, что не могла не обращать внимания на эти звуки, которые каждый раз приводили в ужас.





МакSим певица Как только с меня сняли трубки и я получила возможность говорить, первым делом попросила: "Остановите эту музыку". "Прости, но это невозможно", – ухмыльнулся врач. Приборы стояли возле каждого пациента и давали ему возможность дышать или мониторили его сердце. Выключить их, конечно же, было никак нельзя. А поскольку в отделении не предусмотрено палат и все больные лежат в одном помещении, можете себе представить, какая какофония там творилась.

Спустя несколько месяцев после выписки МакSим навестила врачей и медицинских сестер и снова услышала эту "мелодию", напомнившую ей композицию из фильма ужасов. По словам знаменитости, в этот момент она поняла, что какие-то мелкие бытовые проблемы на фоне этой "музыки" неважны.

"Я попросила врача записать их мне, чтобы переслушивать, если вдруг начну забывать о том, что в жизни действительно имеет значение", – добавила исполнительница хита "Знаешь ли ты?".

Впервые МакSим анонсировала выход автобиографической книги "Другая реальность. Все время по краю" в своих соцсетях 18 мая. Певица призналась, что она интроверт, поэтому не всегда готова делиться личным и открывать душу, но так как вокруг ее персоны много сплетен и слухов, то решила положить им конец.





МакSим певица Мне часто проще отказаться от интервью, где пытаются разобрать все по деталям и заглянуть туда, что должно оставаться только моим. Я всегда считала, что самое сокровенное лучше всего звучит в песнях – именно там я говорю по-настоящему все то, о чем привыкла молчать. Но со временем я поняла: когда вокруг слишком мало правды, ее место начинают занимать слухи, домыслы и чужие версии событий. Поэтому мне захотелось рассказать историю честно и без чужих интерпретаций.

По данным СМИ, работа над книгой шла более года. Певица в своем посте выразила надежду, что мемуары станут не просто ее историей, а чем-то личным для каждого читателя.

"В этой книге вы не увидите человека, который всегда все делал правильно. Мне хочется показать другое: ошибаться – нормально. Искать себя – тоже нормально. Самое главное – не бояться жить, чувствовать и идти дальше, каким бы ни был твой путь", – написала исполнительница.

Книга выйдет в продажу в июле 2026 года.

Первое откровение

Это не первая автобиография МакSим: в 2016 году она выпустила мемуары под названием "Это же я…". Во время пресс-конференции певица рассказала, что с идеей написать биографию к ней обратилось крупное издательство.





МакSим певица Я достаточно долго размышляла над предложением, ведь я думала, что писать мемуары я буду уже в преклонном возрасте, опираясь на опыт прожитых лет. Когда я получила звонок от издательства и они сказали мне: "Марина, вы же мастодонт отечественной эстрады!" – я поблагодарила, что хоть не динозавр.

Певица рассказала, что сначала предложила обозначить книгу "Бегущая по граблям", оценивая свой прошлый опыт, но в итоге передумала и решила использовать название своей песни.

Исполнительница описала свое детство, переезд из Казани в Москву, начало карьеры и другие важные жизненные этапы. А еще поделилась тем, как появился ее псевдоним: в детстве будущую исполнительницу воспринимали как постоянную спутницу брата и называли "Максимовская сестренка".

"Постепенно словосочетание "Макс и максимовская сестренка" трансформировались в Макс и Максим, и потом я, уже отделившись от брата, все равно осталась "Максим", – добавила певица.

Автобиография МакSим "Это же я..." вышла тиражом в 7 тысяч экземпляров.

