Госдума приняла закон о продлении "гаражной амнистии" до 2031 года

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Госдума приняла закон о продлении "гаражной амнистии" до сентября 2031 года. Инициатива принадлежит сенатору Владимиру Якушеву и главе комитета ГД по госстроительству и законодательству Павлу Крашенинникову.

Такие меры впервые были введены в 2021 году. Благодаря "гаражной амнистии" россияне могут в упрощенном порядке зарегистрировать капитальный гараж и оформить в собственность землю под ним.

Как следует из информации Росреестра, с начала действия амнистии в России оформили около 249 тысяч гаражей и свыше 496 тысяч участков под ними.

По словам председателя комитета ГД по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергея Гаврилова, многие гаражи в стране все еще не оформлены из-за бытовых проблем. Например, граждане могли потерять документы или даже не знать о такой возможности.

Под действие амнистии подпадают капитальные гаражи, построенные до 30 декабря 2004 года, которые не были признаны самовольными постройками. При этом она не распространяется на временные металлические конструкции и подземные паркинги.

Ранее риелтор Наталья Перескокова сообщила, что перед покупкой земельного участка необходимо проверить законность его границ и вид разрешенного использования. Важно запросить у продавца градостроительный план земельного участка (ГПЗУ). Получить его владелец может через "Госуслуги".

План даст гарантию, что границы участка не были нарушены, иначе может оказаться, что часть купленной территории на самом деле принадлежит соседу.