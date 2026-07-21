В яйцах птицефабрики "Синявинская" нашли антибиотики

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Россельхознадзор обнаружил антибиотики в куриных яйцах птицефабрики "Синявинская" в Ленинградской области. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Сотрудники Россельхознадзора взяли пробы образцов из свежих куриных яиц категорий С1 "Синявинское деревенское" и С0 "Синявинское к завтраку". Антибиотик нашли в двух партиях.

Кроме того, после лабораторных исследований специалисты пришли к выводу, что продукция не отвечает требованиям Технического регламента Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" по показателю "Энрофлоксацин". Ведомство подчеркнуло, что остатки антибиотиков группы фторхинолонов не допускаются в яйцах.

"Однако специалисты лаборатории, исследовав продовольственное сырье методом определения их остаточного содержания с помощью высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектором, установили наличие энрофлоксацина в пищевой продукции", – сказано в сообщении.

Россельхознадзор в связи с этим начал внеплановую проверку в отношении производителя.

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