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21 июля, 12:42

В мире

Бобр украл нижнее белье у жителя Польши

Фото: facebook.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/STAWY RYBNE – BUDOWA/ZARYBIANIE/PIELĘGNACJA

Житель Польши обнаружил, что бобр ворует его нижнее белье с бельевой веревки. Об этом сообщает портал Fakt.

Мужчина долгое время не мог понять причину пропажи вещей, пока не застал животное "с поличным".

"Я вышел посмотреть, чем он занимается, и тут этот хитрый тип выбежал во двор, сорвал с веревки пару сушившихся трусов и бросился прямо в воду, засунув их в зубы", – рассказал поляк.

Мужчина застыл, но животное обернулось и зашипело на него, после чего скрылось в воде, "словно какой-то болотный демон". По словам поляка, бобр вел себя как "разъяренная свинья" и смотрел так, будто это его собственность.

Мужчина предположил, что одежда понадобилась ему для строительства хатки. Пользователи интернета посоветовали поляку "подружиться с бобром и жить в гармонии".

Ранее лисенок, оказавшийся на путях, остановил работу метрополитена в Хельсинки в Финляндии. Специалисты спасательной службы вместе с сотрудниками подземки попытались достать животное, на место ЧП также выезжали два спасательных расчета.

При этом дежурный пожарной части Хельсинки отметил, что до этого инцидента был зафиксирован подобный случай, когда спасатели также не смогли поймать лису. Он предположил, что детеныш мог быть из ее выводка.

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