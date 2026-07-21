Фото: Агентство "Москва"/Василий Кузьмиченок

Аэропорт Внуково станет совладельцем Домодедово, внеся в уставный капитал дочерней структуры Шереметьево ООО "Перспектива" 16,5 миллиарда рублей. Это следует из пресс-релиза авиагаваней.

Таким образом, Внуково получит долю в размере 25,01%.

По словам главы Шереметьево Михаила Василенко, партнерство с Внуково поможет стабилизировать производственную и финансово-экономическую деятельность, а также повысить качество услуг и возможностей для авиакомпаний. Он подчеркнул, что компания продолжит ответственно работать над оздоровлением Домодедово, так как аэропорт остается важным элементом столичного авиаузла.

Василенко добавил, что Домодедово все еще является очень сложным убыточным объектом с высокой долговой нагрузкой и большими рисками. Это стало понятно после проведения ряда экспертиз.

В прошлом году Генпрокуратура РФ обратилась в арбитражный суд Подмосковья с претензией к бенефициару группы "Домодедово" Дмитрию Каменщику и главе наблюдательного совета Валерию Когану. По информации ведомства, владельцы незаконно приобрели активы авиагавани, а прибыль выводили в недружественные юрисдикции. В итоге аэропорт был передан государству.

Первый аукцион по продаже Домодедово не состоялся, так как единственный кандидат не был допущен к торгам. После этого покупателям предложили купить лот из 25 компаний холдинга с начальной ценой более 132 миллиардов рублей.

При второй попытке торгов продажа активов аэропорта проводилась по схеме публичного предложения с понижением стоимости до цены отсечения. В итоге активы за более чем 66 миллионов рублей приобрела ООО "Перспектива".