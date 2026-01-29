Начался аукцион по продаже аэропорта Домодедово

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Аукцион по продаже аэропорта Домодедово начался. Это следует из данных страницы лота, предоставленных на электронной площадке "РТС-тендер".

"Продажа долей в размере 100% уставного капитала общества с ограниченной ответственностью "ДМЕ Холдинг" и другие <...>. Идет аукцион", – говорится в сообщении.

Данные торги станут второй попыткой продать авиагавань. Первый аукцион был запланирован на 20 января, но провести его не удалось, поскольку заявку на участие подал лишь один индивидуальный предприниматель. Однако и он допущен не был.

В связи с этим во второй раз было принято решение снизить цену аэровокзала. На фоне этого заявления аэропорт Шереметьево также решил принять участие. Как пояснил гендиректор гавани Михаил Василенко, покупка Домодедово – это сложный проект, требующий значительных инвестиций.