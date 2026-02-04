Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

04 февраля, 11:38

Экономика

Илон Маск стал первым человеком с состоянием свыше 800 млрд долларов

Фото: AP Photo/Julia Demaree Nikhinson

Американский миллиардер Илон Маск стал первым человеком в истории, чье состояние превысило отметку в 800 миллиардов долларов. Об этом пишет журнал Forbes.

Обновить рекорд бизнесмену удалось после того, как его аэрокосмическая корпорация SpaceX приобрела его же технологическую компанию в области искусственного интеллекта xAI.

По оценке Forbes, стоимость обеих компаний составила 1,25 триллиона долларов. Благодаря этой сделке состояние Маска увеличилось на 84 миллиарда долларов и достигло рекордных 852 миллиардов долларов.

При этом Маск с большим отрывом обгоняет других лидеров рейтинга миллиардеров. На втором месте, согласно списку Forbes, расположился сооснователь поисковой системы Google Ларри Пейдж с состоянием в 277 миллиардов долларов.

Аналогичный рекорд Маск поставил в декабре прошлого года. Тогда его состояние превышало отметку в 600 миллиардов долларов.

Forbes писал, что рост капитала бизнесмена был связан с пересмотром рыночной стоимости SpaceX. После запуска тендерного предложения стоимость компании увеличилась до 800 миллиардов долларов.

Читайте также


экономиказа рубежом

Главное

Когда наступит сезон весенней аллергии в 2026 году?

Начало знаменуется зацветанием кустарников, а процесс запускается в конце февраля и марте

Четкий график цветения позволяет заранее подготовиться к грядущему сезону

Читать
закрыть

Почему в РФ призывают запретить продажу мармелада с таурином?

В подобной продукции, которая изначально нацелена на привлечение несовершеннолетних, нет надобности

Все стимулирующие вещества, включая кофеин и таурин, представляют опасность для ребенка

Читать
закрыть

К чему приведет разрешение на регистрацию в апартаментах?

Новое постановление касается именно вариантов гостиничного типа

Эксперты допускают, что спрос на такие апартаменты теперь вырастет

Читать
закрыть

Может ли лихорадка чикунгунья вызвать эпидемию в России?

Эксперты уверены: риск возникновения вспышки лихорадки на территории России маловероятен

Вакцины от вируса на сегодняшний день не существует

Читать
закрыть

Как правильно отдохнуть на весенних каникулах?

Крайне важно ориентироваться на потребности и интересы самого ребенка

Родителям стоит следить за соблюдением режима дня школьника – сна, питания и обязательных прогулок

Читать
закрыть

Какие трендовые способы помогут найти вторую половину?

Для молодежи основной площадкой для построения отношений все еще является виртуальный мир

Однако эксперты советуют искать партнера в "правильных" местах

Читать
закрыть

Как приготовить на Масленицу полезные блины?

Пшеничную муку высшего сорта можно заменить на цельнозерновую, овсяную, гречневую или безглютеновые смеси

Стоит заменить цельное молоко на растительные аналоги

Читать
закрыть

Почему законы о блокировке переводов требуют доработки?

Эксперты призывают придумать меры безопасности, которые не позволили бы в целом зайти на чужой счет

Нынешние основания для блокировки счетов "носят непрозрачный характер и опираются на типовые метрики"

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика