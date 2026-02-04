Илон Маск стал первым человеком с состоянием свыше 800 млрд долларов

Фото: AP Photo/Julia Demaree Nikhinson

Американский миллиардер Илон Маск стал первым человеком в истории, чье состояние превысило отметку в 800 миллиардов долларов. Об этом пишет журнал Forbes.

Обновить рекорд бизнесмену удалось после того, как его аэрокосмическая корпорация SpaceX приобрела его же технологическую компанию в области искусственного интеллекта xAI.

По оценке Forbes, стоимость обеих компаний составила 1,25 триллиона долларов. Благодаря этой сделке состояние Маска увеличилось на 84 миллиарда долларов и достигло рекордных 852 миллиардов долларов.

При этом Маск с большим отрывом обгоняет других лидеров рейтинга миллиардеров. На втором месте, согласно списку Forbes, расположился сооснователь поисковой системы Google Ларри Пейдж с состоянием в 277 миллиардов долларов.

Аналогичный рекорд Маск поставил в декабре прошлого года. Тогда его состояние превышало отметку в 600 миллиардов долларов.

Forbes писал, что рост капитала бизнесмена был связан с пересмотром рыночной стоимости SpaceX. После запуска тендерного предложения стоимость компании увеличилась до 800 миллиардов долларов.