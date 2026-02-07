МИД Армении высказался о развитии дружеских отношений с Россией

Фото: РИА Новости/пресс-служба Совета Федерации РФ

Ереван стремится развивать с Москвой дружественные отношения, основанные на взаимном уважении, говорится в заявлении пресс-службы МИД Армении по итогам обсуждения отчета о деятельности ведомства в 2025 году.

По данным ведомства, в 2025 году усилия МИД республики были направлены как на последовательное углубление отношений с традиционными партнерами, так и на развитие стратегического партнерства по новым направлениям.

Ранее армянский премьер Никол Пашинян уже рассказывал, что его страна будет укреплять отношения с Россией, которые в настоящее время находятся на этапе конструктивной трансформации.

По его словам, Еревану уже удалось наладить военно-техническое взаимодействие с другими государствами, несмотря на сотрудничество с Россией. Пашинян заявил, что важность отношений с РФ трудно переоценить.

