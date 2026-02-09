Форма поиска по сайту

09 февраля, 14:13

Наука

В Стокгольме из-за обмеления Балтики стал виден затонувший корабль XVII века

Фото: ТАСС/Zuma

Необычно низкий уровень воды в Балтийском море привел к тому, что у острова Кастельхольмен в центре Стокгольма стал виден остов корабля XVII века, ранее скрытый под водой. Об этом сообщил телеканал SVT.

Как рассказал специалист по затонувшим судам и морской археолог Йим Ханссон, исследователи пока не смогли точно установить происхождение корабля. Известно, что судно было затоплено намеренно и использовалось как часть основания старого моста вместе еще с пятью кораблями.

"Ранее существовала теория, что это Grå Ulv – датский корабль, захваченный Швецией в битве, но мы почти уверены, что это не так, поскольку предполагается, что он был затоплен в 1670 году, а мост был построен в 1640 году", – рассказал Ханссон.

Уровень воды в Балтике сейчас примерно на 60 сантиметров ниже нормы. Это обстоятельство также привело к тому, что в Стокгольмском архипелаге часть регулярных морских маршрутов пришлось временно отменить.

Причиной обмеления стало сочетание природных факторов, в том числе устойчивое высокое атмосферное давление, которое буквально "прижимает" поверхность воды, а также восточные ветры, вытесняющие значительные объемы воды из Балтийского моря на запад. Эти же условия способствуют сохранению холодной погоды в Швеции.

Аномально низкие показатели фиксируются и в других районах региона. У Аландских островов уровень воды в начале февраля опустился на 72 сантиметра ниже среднего, что стало самым низким показателем с 1924 года.

Однако, как отметил специалист, сильные морозы в сочетании с низким уровнем воды ускорили образование льда. Благодаря этому в некоторых районах вновь начали использовать ледовые дороги.

Ранее сообщалось, что пляжи по всему миру могут исчезнуть из-за изменения береговой линии. Хотя естественная эрозия может вызывать локальные сдвиги, основной фактор, угрожающий пляжам, – это стремительные климатические изменения. Повышение уровня моря, а также увеличение частоты и силы приливов и штормов являются прямыми следствиями этих изменений.

