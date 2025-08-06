FT: пляжам по всему миру грозит исчезновение

Фото: depositphotos/hydromet

Пляжи по всему миру могут исчезнуть из-за изменения береговой линии. Об этом сообщает "Московский комсомолец" со ссылкой на Financial Times.

Уточняется, что частичный сдвиг береговой линии может быть обусловлен естественной эрозией почвы. Однако главную угрозу представляет резкое изменение климата, вследствие чего поднимается уровень моря, увеличиваются количество и мощность приливов и штормов.

Власти многих стран ищут способы уберечь берега популярных курортов Майями, Барселоны и других от размывания в ближайшие десятилетия. Чтобы сдержать последствия ударов стихии, специалисты завозят все больше песка, который является естественной преградой для наводнений.

Однако в последние годы стоимость сырья растет, а его доступность снижается из-за высокого спроса на него в строительных отраслях других стран.

В пример СМИ привело американский город Роданте, где с 2020 года в воду обрушились 11 домов из-за вымывания пляжей. В местной администрации посчитали, что на восстановление берега потребуется не менее 40 миллионов долларов, но бюджет не позволяет покрыть расходы. Вместе с тем Барселона теряет до 30 тысяч кубометров песка ежегодно.

Тем не менее отмечается, что многие пляжи могут исчезнуть в ближайшие десятилетия, несмотря на прилагаемые к их сохранению усилия.

