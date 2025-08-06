Лето в Москве к 2050 году станет похоже на черноморское

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Лето в столице к 2050 году станет похоже на черноморское, заявил кандидат сельскохозяйственных наук, преподаватель кафедры охраны окружающей среды образовательного комплекса "Юго-Запад" Михаил Яшин в беседе с Агентством "Москва".

Эксперт напомнил, что в течение последних нескольких лет горожане все чаще замечают проявления нового климатического режима. Фиксируются резкая смена сезона, перепады погоды, а также аномальные ливни и жара, достигающая 30 градусов.

Такие погодные условия Яшин посчитал не исключением, а тенденцией. При этом, добавил он, нестабильность будет проявляться и в зимний период. В Москву придут сильные снегопады, ледяные дожди и гололед.

"Потому переосмысление строительных норм, адаптация ЖКХ, архитектуры, транспортной и медицинской систем с учетом изменений климата – вопрос ближайшего будущего. Это поможет сделать города устойчивыми к новым климатическим реалиям", – обратил внимание эксперт.

В условиях повышения средней температуры летом наблюдается учащение случаев возникновения гроз, шквалистых ветров и кратковременных, но интенсивных ливней, добавил он и указал, что существующая система ливневой канализации, рассчитанная на другие климатические условия, не всегда эффективно справляется с потоком воды.

Данная проблема обостряется в районах с плотной застройкой и асфальтовым покрытием, где вода не успевает впитываться в почву из-за обильных осадков. Яшин предложил городам умеренной полосы компенсировать последствия непогоды по опыту мегаполисов из субтропических и тропических климатических поясов. Там используются открытые дренажные системы, резервуары для стока и зеленые зоны, способные впитывать влагу.

Вместе с тем эксперт отметил негативные последствия для экологии, которые несут за собой изменения климата. По его словам, во время аномальной жары усиливается приземный озон и ухудшается качество воздуха.

"Интересно, что именно загрязнение воздуха может усиливать силу гроз – мелкие взвешенные частицы в атмосфере работают как катализаторы. Все эти процессы взаимосвязаны и отражаются на самочувствии метеозависимых горожан, работе инфраструктуры, экономике", – заключил Яшин.

Ранее синоптик Татьяна Позднякова тоже отмечала, что лето в Москве приближается к субтропическому типу климата, становясь жарче и дождливее. По ее словам, в последние годы летом температура в городе нередко превышает 30 градусов. Привычными становятся сильные ливни, грозы, град и шквалистый ветер.

