Синоптик Шувалов: температура в Москве не будет дотягивать до 25 градусов

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Московский регион начинает погружаться в августовскую погоду. Температура воздуха в ближайшие дни не будет дотягивать до 25 градусов, сообщил RT глава прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.

"У нас через день будут проходить фронтальные разделы. Кратковременные дожди можно ждать в четверг и субботу днем (7 и 9 августа. – Прим. ред.). В остальное время осадков не ожидается", – отметил синоптик.

По словам метеоролога, днем столбики термометров будут показывать от 20 до 23 градусов, а ночью – от 14 до 16. В воскресенье, 10 августа, давление составит 752–753 миллиметра ртутного столба. Ветер прогнозируется западный.

В июле солнце в Москве светило на пять часов меньше нормы – всего 289 часов. Однако это не повлияло на температурный фон в городе, температура воздуха была почти на 2 градуса выше нормы.

При этом в столицу будут чаще приходить жара и обильные осадки. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд отметил, что при устойчивом потеплении климата происходит увеличение изменчивости погодных характеристик.

