Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

06 августа, 10:17

Общество
Главная / Новости /

Синоптик Шувалов: температура в Москве не будет дотягивать до 25 градусов

Москвичей предупредили о понижении температуры в ближайшие дни

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Московский регион начинает погружаться в августовскую погоду. Температура воздуха в ближайшие дни не будет дотягивать до 25 градусов, сообщил RT глава прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.

"У нас через день будут проходить фронтальные разделы. Кратковременные дожди можно ждать в четверг и субботу днем (7 и 9 августа. – Прим. ред.). В остальное время осадков не ожидается", – отметил синоптик.

По словам метеоролога, днем столбики термометров будут показывать от 20 до 23 градусов, а ночью – от 14 до 16. В воскресенье, 10 августа, давление составит 752–753 миллиметра ртутного столба. Ветер прогнозируется западный.

В июле солнце в Москве светило на пять часов меньше нормы – всего 289 часов. Однако это не повлияло на температурный фон в городе, температура воздуха была почти на 2 градуса выше нормы.

При этом в столицу будут чаще приходить жара и обильные осадки. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд отметил, что при устойчивом потеплении климата происходит увеличение изменчивости погодных характеристик.

В Подмосковье продолжают откачивать воду после аномальных ливней

Читайте также


обществопогодагород

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика