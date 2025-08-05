Солнце в Москве в июле светило на пять часов меньше нормы

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

В июле солнце в Москве светило на пять часов меньше нормы. Об этом в своем телеграм-канале рассказала ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова.

По ее словам, солнце светило всего 289 часов, когда нормой является 294.

"Но это не повлияло на температурный фон в городе, температура воздуха была почти на 2 градуса выше нормы", – отметила Позднякова.

Синоптик также добавила, что в августе в столичном регионе более чем на 2 часа сократится световой день. В среднем солнце в этот месяц светит 238 часов. При этом минимальное количество часов солнечного сияния было зафиксировано в 2001 году (181 час), а максимальное – в 2018-м (352).

Вместе с тем в столицу будут чаще приходить жара и обильные осадки. Об этом ранее рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Он отметил, что при устойчивом потеплении климата происходит увеличение изменчивости погодных характеристик.

Всего с начала года в Москве зафиксировали 20 температурных рекордов. В мае была зафиксирована 30-градусная жара, а 1 июля впервые за последние 63 года наступил аномальный холод – 14 градусов.