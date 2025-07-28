Жара и обильные осадки будут чаще приходить в Москву

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москву будут чаще приходить жара и обильные осадки. Об этом Москве 24 рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Ученые со всего мира приходят к однозначному выводу, что потепление климата будет проходить как минимум до конца нынешнего века. Это приводит к повышению средней глобальной температуры", – пояснил синоптик.

По его словам, результаты многочисленных исследований говорят о том, что при устойчивом потеплении климата происходит увеличение изменчивости погодных характеристик. Это, в свою очередь, приводит к увеличению экстремальных явлений.

"Однажды академик Обухов сказал: "В условиях потепления климата погода нервничает". Вот эта нервозность погоды выражается в увеличении количества так называемых волн жары, увеличивается и повторяемость периодов с очень сильными осадками", – отметил Вильфанд.

Как уточнил синоптик, растет повторяемость экстремальных ветров и ливней. Например, в течение июля в столице дважды были подобные эпизоды – за весь период наблюдений еще не было таких сильных тропических ливней, когда выпадало 60 миллиметров за час, а количество осадков подходило к 80 миллиметрам.

Вильфанд заявил, что повторяемость привычной погоды уменьшается, также реже встречаются средние значения. Зимой переходные периоды будут больше, чем сейчас, а летом меньше.

"По прогнозам ученых, среднее годовое значение осадков в умеренных широтах не изменится, но увеличится количество интенсивных осадков. Количество осадков в северных широтах будет увеличиваться, а вот в южных широтах – уменьшаться. В южных широтах мало осадков, и в условиях потепления климата именно в южных широтах будет еще меньше, то есть там будет засушливость увеличиваться", – заключил он.

Ранее сообщалось, что с 28 по 30 июля в Москве прогнозируется аномальная жара. В эти дни температура воздуха может составить 30–31 градус. В связи с этим горожан и туристов попросили надевать легкую одежду из натуральных тканей и головной убор, пить больше воды и по возможности находиться в тени.

Всего с начала 2025 года в Москве зафиксировали 20 температурных рекордов. В мае была выявлена жара 30 градусов, а 1 июля впервые за последние 63 года наступил аномальный холод – 14 градусов.

