МЧС предупредило о сильной жаре в Москве с 28 по 30 июля

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Аномальная жара ожидается в Москве в период с 28 по 30 июля. Предупреждение опубликовано в телеграм-канале столичного подразделения МЧС РФ.

В эти дни максимальная температура воздуха может достичь 30–31 градуса. В связи с этим горожанам и туристам рекомендуют надевать лёгкую одежду из натуральных тканей и головной убор, пить больше воды и по возможности находиться в тени.

Кроме того, важно соблюдать правила пожарной безопасности и избегать открытого огня. В случае необходимости можно обращаться по номерам 101 и 112 либо по единому телефону доверия ГУ МЧС России по Москве 8 (495) 637-31-01.

Всего с начала 2025 года в Москве зафиксировали 20 температурных рекордов. В мае была зафиксирована жара 30 градусов, а 1 июля впервые за последние 63 года наступил аномальный холод – 14 градусов.

Такие перепады климатологи связывают с глобальными изменениями климата. Границы между теплыми и холодными воздушными потоками становятся все более размытыми.