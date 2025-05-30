Врач Хорошев: занятия спортом в жару чреваты остановкой сердца

30 мая, 08:36Общество
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Обезвоживание, усиленная работа сердца и перегрев во время занятий спортом в жару могут привести к летальному исходу. Об этом в разговоре с Москвой 24 предупредил врач-невролог Военно-медицинской академии Павел Хорошев.
Он напомнил, что в жаркую погоду организм расходует много влаги, а с ее уходом повышается вязкость крови.
"Из-за этого возникает риск образования тромбов", – указал врач.
Помимо этого, организм вместе с водой активно теряет электролиты.
"Они нужны для жизнедеятельности клеток, поэтому при потере большого количества минералов, в частности калия и магния, также повышается риск развития аритмии и даже остановки сердца", – предупредил эксперт.
Хорошев посоветовал вообще избегать физической активности в жару, однако при желании можно выбрать места, где есть система кондиционирования, например фитнес-клуб.
Ранее врач-кардиолог, терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин предупредил об угрозе инфаркта из-за холодного душа. Низкая температура провоцирует повышение давления, а это опасно развитием инфаркта.