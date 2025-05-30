Врач Хорошев: занятия спортом в жару чреваты остановкой сердца

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Обезвоживание, усиленная работа сердца и перегрев во время занятий спортом в жару могут привести к летальному исходу. Об этом в разговоре с Москвой 24 предупредил врач-невролог Военно-медицинской академии Павел Хорошев.

Он напомнил, что в жаркую погоду организм расходует много влаги, а с ее уходом повышается вязкость крови.

"Из-за этого возникает риск образования тромбов", – указал врач.



Павел Хорошев врач-невролог Военно-медицинской академии Также спорт в жару оказывает большую нагрузку на сердце. Учащенное сердцебиение приводит к аритмии, из-за которой в органе могут образоваться тромбы. И они в дальнейшем распространяются по организму, закупоривая кровеносные сосуды.

Помимо этого, организм вместе с водой активно теряет электролиты.

"Они нужны для жизнедеятельности клеток, поэтому при потере большого количества минералов, в частности калия и магния, также повышается риск развития аритмии и даже остановки сердца", – предупредил эксперт.

Хорошев посоветовал вообще избегать физической активности в жару, однако при желании можно выбрать места, где есть система кондиционирования, например фитнес-клуб.

Ранее врач-кардиолог, терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин предупредил об угрозе инфаркта из-за холодного душа. Низкая температура провоцирует повышение давления, а это опасно развитием инфаркта.