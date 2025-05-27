Врач Кондрахин: холодный душ может привести гипертоников к инфаркту

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Холодный душ может быть крайне опасен при сердечно-сосудистых заболеваниях. Об этом Москве 24 рассказал врач-кардиолог, терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.

По его словам, к закаливанию с помощью холодной воды нужно подходить постепенно. В противном случае можно заболеть: из-за переохлаждения иммунитет ухудшается.





Андрей Кондрахин врач-кардиолог, терапевт, врач функциональной диагностики, кандидат медицинских наук Еще при резком перепаде температур в теле происходит выброс адреналина, чтобы оно быстрее согрелось. Это опасно повышением давления и может вызвать ухудшение самочувствия у страдающих гипертонией и сердечно-сосудистыми заболеваниями. А в худшем случае привести к инфаркту.

Врач добавил, что закаливаться нужно очень аккуратно. Начинать необходимо с прохладной воды, температура которой будет комфортна, заключил Кондрахин.

Ранее спортивный врач, мануальный терапевт, реабилитолог, врач ЛФК, кинезиолог Валерий Васильев рассказал о пользе ходьбы босиком. Она помогает улучшить осанку, активизирует работу внутренних органов и является один их методов закаливания.

