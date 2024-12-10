Врач Романенко рассказала, для кого опасен горячий душ

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Горячий душ нельзя принимать при высоком давлении и температуре, а также людям, пережившим инсульт, инфаркт и черепно-мозговую травму. Об этом Москве 24 рассказала врач-терапевт Татьяна Романенко.

По ее словам, в горячей воде у человека расширяются сосуды, открываются поры, усиливается потоотделение, выводятся токсины и активизируется работа сердечно-сосудистой системы. Поэтому раз в неделю процедура может быть даже полезна. Если же принимать такой душ ежедневно, есть риск ухудшить состояние кожи и волос.

"Нарушается естественный защитный слой кожных покровов, они становятся более сухими. Если мы часто моем голову и волосы горячей водой, также способствуем нарушению естественных защитных факторов волос. Это может спровоцировать выпадение, тусклость, зуд, шелушение кожи и так далее", – предупредила эксперт.

Горячий душ абсолютно противопоказан людям с повышенным артериальным давлением, а также недавно перенесшим черепно-мозговую травму, инсульт и инфаркт.





Татьяна Романенко врач-терапевт Высокая температура воды усугубит общее состояние и приведет к отрицательным последствиям. Она может вызвать дальнейшее повышение артериального давления, нагрузку на мозг, потерю сознания.

Кроме того, не следует принимать горячий душ при высокой температуре тела во время болезни, так как состояние ухудшится.

"Кожные, аллергические заболевания, экземы, псориаз могут быть относительным противопоказанием. То есть горячий душ принимать можно, но не часто. Все будет зависеть от того, есть обострение или нет и какой температуры вода", – указала специалист.

По мнению Романенко, температура в 40–42 градуса считается оптимальной для водных процедур.

Ранее россиянам рассказали, что выбегать зимой на улицу из бани полезно только для здоровых людей. При резкой смене горячего воздуха на холодный происходит тренировка сердечно-сосудистой системы. Однако при заболеваниях сердечно-сосудистой системы, атеросклерозе, сахарном диабете такая смена температур может быть опасной.

