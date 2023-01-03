08:00Общество
Терапевт рассказала, полезно ли выбегать из бани на мороз
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Выбегать зимой на улицу после парилки полезно, так как при резкой смене горячего воздуха на холодный происходит тренировка всей сердечно-сосудистой системы. Однако делать это при наличии ряда заболеваний опасно, рассказала Москве 24 врач-терапевт Елена Кудряшова.
По ее словам, при смене температуры сосуды начинают расширяться и сужаться. После такой зарядки они лучше функционируют.
"Кровь по сосудам бежит быстрее, становится не такой вязкой. И это очень хорошо, в том числе для иммунитета", – отметила врач.
Однако есть случаи, когда практиковать процедуру с перепадами температур противопоказано. В первую очередь это относится к тем, у кого есть заболевания сердечно-сосудистой системы, особенно в стадии обострения.
Выбегать из бани на снег опасно, если есть ишемическая болезнь сердца или в анамнезе уже были инсульты, инфаркты и тромбозы. Также не рекомендуется это делать при повышенном давлении, дискомфорте в области сердца и отеках, предупредила врач.
По ее мнению, не стоит рисковать и тем, у кого нарушен кровоток в артериях конечностей. Например, при выраженном атеросклерозе. Особенно часто это заболевание развивается у курильщиков, обратила внимание терапевт.
"Не советую так делать и больным сахарным диабетом. При этом заболевании происходит нарушение кровообращения по периферическим сосудам. Они, как правило, повреждены изнутри излишками сахара и поэтому более уязвимы", – рассказала Кудряшова.
Детям выбегать из бани на мороз можно и полезно, только если они здоровы и прошли курс постепенного закаливания.
Она также посоветовала делать контрастные ножные ванночки. Они будут полезны не только детям, но и взрослым. Для этого надо поставить тазики с теплой и более прохладной водой, после чего опускать в них ноги по очереди. По мере закалки разницу в температуре между ними необходимо увеличивать.
Ранее терапевт Ирина Ескова рассказала, может ли частое ношение одежды с подогревом ослабить защитные функции организма. По ее словам, в такой ситуации можно чаще болеть вирусными инфекциями. Перегрев тела снижает количество лейкоцитов, которые отвечают за наш иммунитет, объяснила эксперт.
Читайте также
Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!