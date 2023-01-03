Терапевт рассказала, полезно ли выбегать из бани на мороз

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Выбегать зимой на улицу после парилки полезно, так как при резкой смене горячего воздуха на холодный происходит тренировка всей сердечно-сосудистой системы. Однако делать это при наличии ряда заболеваний опасно, рассказала Москве 24 врач-терапевт Елена Кудряшова.

По ее словам, при смене температуры сосуды начинают расширяться и сужаться. После такой зарядки они лучше функционируют.

"Кровь по сосудам бежит быстрее, становится не такой вязкой. И это очень хорошо, в том числе для иммунитета", – отметила врач.

Однако есть случаи, когда практиковать процедуру с перепадами температур противопоказано. В первую очередь это относится к тем, у кого есть заболевания сердечно-сосудистой системы, особенно в стадии обострения.





Елена Кудряшова врач-терапевт Когда мы выбегаем из горячей парной на холодный снег, кровоток усиливается в крупных сосудах, а в периферических замедляется. Из-за этого на фоне проблем с сердцем может произойти спазмирование коронарных артерий, питающих миокард. В таком случае велик риск получить инфаркт.

Выбегать из бани на снег опасно, если есть ишемическая болезнь сердца или в анамнезе уже были инсульты, инфаркты и тромбозы. Также не рекомендуется это делать при повышенном давлении, дискомфорте в области сердца и отеках, предупредила врач.

По ее мнению, не стоит рисковать и тем, у кого нарушен кровоток в артериях конечностей. Например, при выраженном атеросклерозе. Особенно часто это заболевание развивается у курильщиков, обратила внимание терапевт.

"Не советую так делать и больным сахарным диабетом. При этом заболевании происходит нарушение кровообращения по периферическим сосудам. Они, как правило, повреждены изнутри излишками сахара и поэтому более уязвимы", – рассказала Кудряшова.

Детям выбегать из бани на мороз можно и полезно, только если они здоровы и прошли курс постепенного закаливания.





Елена Кудряшова врач-терапевт Для начала начните обливать ребенка после купания более прохладной водой. Начните с разницы в один градус, затем в два, три и так далее.

Она также посоветовала делать контрастные ножные ванночки. Они будут полезны не только детям, но и взрослым. Для этого надо поставить тазики с теплой и более прохладной водой, после чего опускать в них ноги по очереди. По мере закалки разницу в температуре между ними необходимо увеличивать.

Ранее терапевт Ирина Ескова рассказала, может ли частое ношение одежды с подогревом ослабить защитные функции организма. По ее словам, в такой ситуации можно чаще болеть вирусными инфекциями. Перегрев тела снижает количество лейкоцитов, которые отвечают за наш иммунитет, объяснила эксперт.



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