Терапевт рассказала, кому опасно погружаться в прорубь

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Врач-терапевт, кандидат медицинских наук Татьяна Романенко рассказала Москве 24, что резкие перепады температуры при погружении в прорубь могут спровоцировать инфаркт или инсульт.

По словам специалиста, экстремальное воздействие холодного воздуха и воды способно привести к развитию холодового шока.

"Это влияет в первую очередь на кровеносную систему. Сужаются поверхностные сосуды. Это приводит к повышению артериального давления, к выбросу адреналина и может провоцировать сосудистые катастрофы, такие как инфаркт или инсульт", – рассказала Романенко в интервью программе "Доктор 24".

Кроме того, из-за резкой реакции вегетативной нервной системы на холод может произойти остановка дыхания, добавила терапевт.





Татьяна Романенко врач-терапевт Закаливание – это полезно. Мы тренируем свои сосуды, иммунную систему, выбрасываются эндорфины, улучшается настроение, но есть определенные правила, которые нужно соблюдать, если мы хотим окунаться в прорубь и не нанести вреда своему здоровью.

Чтобы погружение прошло с пользой для здоровья, эксперт советует готовиться к нему заранее. Можно начать принимать контрастный душ с лета, чтобы за это время организм смог привыкнуть к перепаду температуры, говорит специалист.

Кроме того в день купания очень важно правильно одеться, подчеркивает Романенко. "Одежда должна быть легкоснимаемая и легкоодеваемая. Сначала снимаем верхнюю одежду, шапку не снимаем. Потом снимаем брюки, потом уже, в последнюю очередь, снимаем куртку и шапку. Мы максимально сохраняем тепло. Можно какие-то физические упражнения сделать, чтобы разогреться. Очень важно не окунаться на голодный желудок", – говорит врач.

После погружения нужно быстро одеться и выпить горячего чая из термоса, добавляет эксперт. "Ни в коем случае нельзя согреваться алкоголем. Он вызывает спазм сосудов", – предупреждает терапевт.

Не следует окунаться в прорубь людям, которые недавно переболели любыми острыми заболеваниями, включая коронавирус, говорит Романенко. Противопоказанием к погружению в ледяную воду является и беременность, подчеркнула она.





Татьяна Романенко врач-терапевт, кандидат медицинских наук Людям в течение 6 месяцев после перенесенного острого сердечно-сосудистого заболевания нельзя окунаться в прорубь. Не следует и тем, у кого на данный момент есть обострение хронических заболеваний. То же самое касается и мочеполовой системы. Обострение простатита, аднексит, пиелонефрит – это противопоказания для погружения в прорубь.

Ранее врач-диетолог Елена Соломатина посоветовала гражданам не есть жирное мясо перед погружением в прорубь. Иначе, по словам эксперта, организм будет переваривать пищу, вместо того чтобы справляться с резким перепадом температуры. Специалист рекомендовала отдать предпочтение легкой пище. Можно съесть омлет с овощами, курицу с гарниром и жирную морскую рыбу, уточнила Соломатина.

