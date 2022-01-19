Терапевт рассказала, кому опасно погружаться в прорубь

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Врач-терапевт, кандидат медицинских наук Татьяна Романенко рассказала Москве 24, что резкие перепады температуры при погружении в прорубь могут спровоцировать инфаркт или инсульт.
По словам специалиста, экстремальное воздействие холодного воздуха и воды способно привести к развитию холодового шока.
"Это влияет в первую очередь на кровеносную систему. Сужаются поверхностные сосуды. Это приводит к повышению артериального давления, к выбросу адреналина и может провоцировать сосудистые катастрофы, такие как инфаркт или инсульт", – рассказала Романенко в интервью программе "Доктор 24".
Кроме того, из-за резкой реакции вегетативной нервной системы на холод может произойти остановка дыхания, добавила терапевт.
Чтобы погружение прошло с пользой для здоровья, эксперт советует готовиться к нему заранее. Можно начать принимать контрастный душ с лета, чтобы за это время организм смог привыкнуть к перепаду температуры, говорит специалист.
Кроме того в день купания очень важно правильно одеться, подчеркивает Романенко. "Одежда должна быть легкоснимаемая и легкоодеваемая. Сначала снимаем верхнюю одежду, шапку не снимаем. Потом снимаем брюки, потом уже, в последнюю очередь, снимаем куртку и шапку. Мы максимально сохраняем тепло. Можно какие-то физические упражнения сделать, чтобы разогреться. Очень важно не окунаться на голодный желудок", – говорит врач.
После погружения нужно быстро одеться и выпить горячего чая из термоса, добавляет эксперт. "Ни в коем случае нельзя согреваться алкоголем. Он вызывает спазм сосудов", – предупреждает терапевт.
Не следует окунаться в прорубь людям, которые недавно переболели любыми острыми заболеваниями, включая коронавирус, говорит Романенко. Противопоказанием к погружению в ледяную воду является и беременность, подчеркнула она.
Ранее врач-диетолог Елена Соломатина посоветовала гражданам не есть жирное мясо перед погружением в прорубь. Иначе, по словам эксперта, организм будет переваривать пищу, вместо того чтобы справляться с резким перепадом температуры. Специалист рекомендовала отдать предпочтение легкой пище. Можно съесть омлет с овощами, курицу с гарниром и жирную морскую рыбу, уточнила Соломатина.
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