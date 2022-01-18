Синоптик рассказала о температуре воды в прорубях Москвы на Крещение

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала Москве 24, что температура в проруби на Крещение в столице и области будет чуть выше ноля.

По словам синоптика, в ночь на 19 января минимальная температура воздуха в Москве составит -9...-11 градусов, местами – до -15 градусов. По области будет до -17 градусов, продолжает Позднякова. "Ожидается довольно плотный северо-западный ветер до 5–10 метров в секунду", – уточняет специалист.





Татьяна Позднякова главный специалист Московского метеобюро Когда люди станут окунаться в прорубь, в реках температура будет чуть выше ноля. А в купелях, которые защищены и находятся на родниках, температура воды будет где-то +4 градуса.

Крещенский день, по прогнозам метеоролога, будет самым холодным на неделе."19 января дневная температура в Москве составит -8…-10, по области ожидается -7...-12 градусов", – рассказывает она.

В последующие дни температура воздуха вновь вернется к климатической норме и будет даже ее превышать примерно на 2–3 градуса, говорит Позднякова. Днем 20 января прогнозируется снегопад от небольшого до умеренного, который продлится до 22-го числа, предупреждает метеоролог.

"Мы ожидаем, что окончание снегопада и улучшение погоды, в смысле, что у нас уже не будет такого снега, произойдет после 23-го числа, когда погоду станет определять область повышенного атмосферного давления. Но и морозы после 23 января станут усиливаться", – заключила специалист.

Ранее врач-терапевт Надежда Чернышова рассказала, что перед погружением в ледяную воду имеет смысл сходить к стоматологу, поскольку при переохлаждении может воспалиться кариозный зуб. Также следует убедиться, что у человека нет хронических заболеваний. В первую очередь речь идет о сердечно-сосудистых недугах, уточнила эксперт.

