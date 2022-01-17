Терапевт предупредила об опасности моржевания при наличии кариеса

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Врач-терапевт Надежда Чернышова в беседе с Москвой 24 порекомендовала россиянам перед погружением в ледяную воду посетить стоматолога.
Кроме того, по словам специалиста, нужно убедиться, что у человека нет хронических заболеваний, прежде всего сердечно-сосудистых, или очагов инфекций.
"Желательно все-таки сходить к врачу и пройти минимальное обследование, например сделать ЭКГ, выяснить, что с артериальным давлением. Потому что наибольший риск – сердечный приступ от такой резкой смены температуры", – предупреждает Чернышова.
Погружение в ледяную воду следует отложить, если у человека кашель, насморк или температура, чтобы не заболеть еще сильнее, продолжает терапевт.
Но, если организм здоров, можно смело закаляться, говорит Чернышова. При этом, по словам терапевта, готовиться к погружению в ледяную воду нужно заранее. Сначала можно дома обливать стопы холодной водой, а потом перейти к приему контрастного душа, советует врач.
По словам специалиста, моржевание помогает прокачать сердечно-сосудистую систему и избавиться от метеозависимости. "Внезапные смены температуры включают сосуды в работу, и таким образом можно избавиться или совсем сгладить метеозависимость", – объясняет Чернышова.
Ранее директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что прививка от коронавируса не является противопоказанием для крещенских купаний в проруби. Он пояснил, что препятствием для участия в таких мероприятиях является не вакцинация, а проблемы с сердечно-сосудистой системой.
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