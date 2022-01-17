Терапевт предупредила об опасности моржевания при наличии кариеса

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Врач-терапевт Надежда Чернышова в беседе с Москвой 24 порекомендовала россиянам перед погружением в ледяную воду посетить стоматолога.





Надежда Чернышова врач-терапевт Перед моржеванием нужно посмотреть, все ли зубы здоровы, нет ли кариеса, потому что из-за переохлаждения может воспалиться кариозный зуб.

Кроме того, по словам специалиста, нужно убедиться, что у человека нет хронических заболеваний, прежде всего сердечно-сосудистых, или очагов инфекций.

"Желательно все-таки сходить к врачу и пройти минимальное обследование, например сделать ЭКГ, выяснить, что с артериальным давлением. Потому что наибольший риск – сердечный приступ от такой резкой смены температуры", – предупреждает Чернышова.

Погружение в ледяную воду следует отложить, если у человека кашель, насморк или температура, чтобы не заболеть еще сильнее, продолжает терапевт.





Надежда Чернышова врач-терапевт Если уже иммунитет напряжен, если у человека нет резервов, нет запасов прочности, адаптационных запасов, это может только навредить. Еще бывают случаи, когда коронарные сосуды реагируют на резкое погружение в воду спазмом и может случиться сердечный приступ.

Но, если организм здоров, можно смело закаляться, говорит Чернышова. При этом, по словам терапевта, готовиться к погружению в ледяную воду нужно заранее. Сначала можно дома обливать стопы холодной водой, а потом перейти к приему контрастного душа, советует врач.

По словам специалиста, моржевание помогает прокачать сердечно-сосудистую систему и избавиться от метеозависимости. "Внезапные смены температуры включают сосуды в работу, и таким образом можно избавиться или совсем сгладить метеозависимость", – объясняет Чернышова.





Надежда Чернышова врач-терапевт Считается, что "стрессы" при погружении в холодную воду помогают иммунитету активно включаться в работу. Такая встряска организму нужна, но только в том случае, если человек не только что после тяжелой болезни.

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