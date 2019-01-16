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15:08

Спасатели предупредили об опасности несанкционированных мест для купания в Крещение

безопасность общество

15:08

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Фото: портал мэра и правительства Москвы

Спасатели предупредили об опасности провалиться под лед на крещенских купаниях в несакнционированных местах. На них неизвестна толщина льда, а также направление течений. Об этом заявил начальник поисково-спасательной станции "Карамышево" Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах при департаменте по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности столицы Александр Самохин.

"Люди подходят, встают, 20 человек наблюдает, один купается, и в этот момент 20 человек проваливаются. В позапрошлом году в районе Карамышевской набережной около Живописного моста также была несанкционированная майна, и человека затянуло под лед течение", – приводит слова Самохина Агентство "Москва".

Он подчеркнул, что у специально организованных мест будут дежурить спасатели, полицейские, медики и волонтеры.

"Здесь организованы подходы с настилами, безопасные спуски, места для переодевания и обогрева, пункты горячего питания", – отметил Самохин.

Также специалисты рекомендовали перед окунанием в купель разогреть тело с помощью пробежки или разминки, а погружаться в воду только по шею. Подходить к проруби стоит в удобной и нескользкой обуви. Лучше всего подойдут ботинки или шерстяные носки. Также можно обуть специальные резиновые тапочки.

Купели для крещенских купаний оборудуют в 10 парках столицы. Всего в столице оборудуют 14 купелей и 71 майну. Купели и проруби организуют во всех округах. Ожидается, что в традиционных купаниях примут участие порядка 160 тысяч человек.

безопасность общество

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