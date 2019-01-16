Купели для крещенских купаний оборудуют в 10 парках столицы

В 10 столичных парках оборудуют купели для крещенских купаний. Купели откроются накануне Крещения и будут доступны в течение праздничного дня.
"С 18 на 19 января купели будут подготовлены в парке музея-заповедника "Царицыно", Воронцовском парке, в "Сокольниках", "Филях", "Северном Тушино" и других", – говорится на портале мэра и правительства Москвы.
В департаменте культуры Москвы отметили, что в местах крещенских купаний будут дежурить спасатели и врачи. Там разместят раздевалки, где можно будет согреться и переодеться.
Всего в столице оборудуют 14 купелей и 71 майну. Купели и проруби организуют во всех округах. Ожидается, что в традиционных купаниях примут участие порядка 160 тысяч человек.
Больше всего подходящих площадок откроют в ТиНАО, на втором месте – Северо-Западный округ. Везде желающих окунуться проводят в специальные шатры, угостят чаем и блюдами полевой кухни. Рядом с купелями будут работать тепловые пушки.
Согласно прогнозам синоптиков, в праздничную ночь в Москве ожидается небольшой снег и от двух до семи градусов ниже нуля. Безопасность обеспечат почти 2,5 тысячи спасателей, медиков и полицейских.
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